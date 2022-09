Fogo num armazém em Odivelas revela plantação de canábis

Um incêndio num armazém em Vale do Forno, Odivelas, aparentemente causado por um curto-circuito, revelou quarta-feira uma plantação de canábis. O alerta foi dado às 18h15, para a rua do Mirante.Os bombeiros de Odivelas extinguiram as chamas e, já no rescaldo, apurou-se que o espaço era usado para plantar droga. Além de 348 pés de canábis (destruídos pelo fogo), foram encontrados mecanismos de rega e iluminação das plantas de canábis.A PSP apurou que, no último mês, dois homens e uma mulher foram vistos com frequência no pavilhão. Emerson Silva, que trabalha no armazém, contou que estes "diziam ter um negócio informático".