Incêndio em armazém leva GNR a desmantelar grande plantação de canábis em Arruda dos Vinhos

A GNR desmantelou esta quinta-feira uma grande plantação de canábis e deteve dois homens de 57 e 64 anos por tráfico de estupefacientes, em Arruda dos Vinhos.Os militares da Guarda deslocaram-se ao local após um alerta de um pequeno foco de incêndio no interior de um armazém, tendo constatado um forte cheiro a canábis, informa fonte policial em comunicado.Foi possível apurar que as instalações se tratavam de um local de um local de produção de canábis, onde a GNR apreendeu2 553 pés de canábis (230,5 quilos) em vários estágios de maturação; 7 000 bolachas de sementes de canábis; 15 sacos com cabeças de canábis (16 quilos); 267 lâmpadas de halogéneo para aquecimento; 38 ventoinhas; 66 filtros com tubagem de ventilação; Diverso material relacionado com a plantação, germinação, secagem e venda de canábis; Dois telemóveis e material informático e 445 euros em notas.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, para aplicação das medidas de coação.