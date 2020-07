“Fogo violento” ameaça canil em Valongo

200 em combate

Quase 200 bombeiros combateram na tarde de sexta-feira um incêndio que deflagrou em São Miguel de Outeiro, Tondela, numa área de mato e eucalipto.



Ex-GNR preso

O ex-GNR, de 48 anos, que foi detido por atear fogos em Abrantes foi sexta-feira presente a juiz e ficou em prisão preventiva. Já tinha cadastro por incêndio.



Autarquia de Cascais garante limpeza

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, garantiu sexta-feira que a área onde deflagrou um fogo, em Alvide, "tinha sido alvo de limpeza". No entanto, as chamas lavravam "numa zona de mato que tem envolvente um pinhal, sendo sempre combustíveis que ali estão presentes, mesmo com os terrenos limpos", afirmou o autarca. O fogo, que feriu um bombeiro e um civil, atingiu os telhados de dois prédios e deixou oito famílias desalojadas. Cinco foram acolhidas por familiares e as outras três alojadas pela câmara em unidades hoteleiras.

O inferno das chamas voltou esta sexta-feira a não dar tréguas aos bombeiros, que enfrentaram mais de 150 fogos florestais até ao início da noite. Cerca de 4700 operacionais estiveram no terreno, numa altura em que o País se encontra em situação de alerta devido às altas temperaturas.Uma das situações mais preocupantes viveu-se em Valongo, onde um incêndio deflagrou por volta das 11h30 e assumiu grandes proporções. As chamas aproximaram-se da A41, criando uma densa nuvem de fumo e obrigando ao corte das saídas para Sobrado. O fogo ameaçou uma área de serviço, um centro de abate automóvel e também um canil. Os animais tiveram que se retirados. Mais de 140 bombeiros foram mobilizados para o local, bem como cerca de dez meios aéreos. O incêndio alastrou-se ainda ao concelho de Santo Tirso. "As descargas aéreas foram essenciais para conseguirmos controlar este incêndio. Foi um fogo muito violento, de muito difícil combate", disse ao CM Bruno Fonseca, comandante dos Bombeiros de Valongo.No concelho de Leiria, na freguesia de Arrabal, um fogo foi combatido por 200 operacionais e seis meios aéreos. Ao início da noite, foi dado como dominado e decorriam trabalhos de rescaldo.Em Ribamondego, Gouveia, deflagrou esta sexta-feira um incêndio em mato que mobilizou cinco meios aéreos. O flanco direito foi o mais trabalhoso para os bombeiros.