Folclore invade Viseu mas negócio está fraco

Festival começa esta quarta-feira e vai juntar mais de 200 grupos de 24 países europeus.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:28

Acidade de Viseu recebe a partir de quarta-feira e até domingo a 55.ª edição do festival Europeade. Isto quer dizer que os sons do folclore vão invadir a capital da Beira Alta, que este ano se autointitulou de ‘Cidade Europeia do Folclore’.



São esperadas cerca de 5400 pessoas, de 203 grupos, oriundos de 24 países europeus.



O ambiente de folclore já se respira, sobretudo junto à zona histórica. As montras das lojas vestiram-se com os trajes típicos dos ranchos e, vaidosas, até exibem brincos de filigrana. Não faltam as alfaias agrícolas, comida e vinho tinto da região.



"Nota-se que há mais movimento na rua [Direita], mas são sobretudo emigrantes. Ainda não sentimos uma melhoria no negócio. Esperamos que os próximos dias tragam compradores à cidade", disse esta segunda-feira, ao CM, a lojista Fátima Costa.



Quem acredita que esta poderá ser uma boa oportunidade de negócio para os comerciantes da cidade é Gualter Mirandez. "Estou convencido disso, até pelas próprias características de quem nos vem visitar. É gente ligada à cultura e às tradições e com algum poder de compra", destacou o presidente da Associação de Comerciantes do Distrito de Viseu.



Os visitantes que passeiam pelas ruas aplaudem a iniciativa de misturar artigos de ourivesaria ou manequins de roupa para crianças e adultos com decorações ligadas ao folclore.



"A ideia está maravilhosa. Está tão giro e chama muito a atenção. Eu adorei, faz-nos lembrar as nossas origens", explicou Amélia Oliveira.



"Eu também gosto muito. Até quis comprar um lenço, mas fiquei triste quando a funcionária disse que não estava para venda", complementou Graça Moreira. Para Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, o evento "tem tudo para ser um sucesso".