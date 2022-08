Força Aérea compra seis helicópteros para combater fogos

A Força Aérea anunciou esta terça-feira ter adquirido seis helicópteros bombardeiros médios Sikorski UH-60 Black Hawk – um dos mais famosos ‘cavalos de batalha’ das forças armadas dos Estados Unidos – num concurso público aberto o ano passado, para meios próprios do Estado no combate aos incêndios rurais. Outros concursos do mesmo programa contemplam mais seis helicópteros ligeiros e dois Canadair.

O contrato para aquisição dos Black Hawk foi assinado, a 12 de agosto, com a empresa Arista Aviation Services, LLC. Esse contrato, no valor de cerca de 43 milhões de euros, "inclui o fornecimento de material e ferramentas, apoio técnico de manutenção até 2026 e formação para seis pilotos e 21 mecânicos", explica a Força Aérea.

No contrato pode ler-se que 35 milhões são para pagar os helicópteros, 1 milhão para formar os seis pilotos (2 deles instrutores), 545 mil euros para 27 mecânicos (21 eletromecânicos e 6 eletroaviónicos) e 6,1 milhões de euros para serviços de manutenção programada.

A entrega dos dois primeiros helicópteros está prevista para o primeiro trimestre de 2023. O previsto será mais uma parelha em dezembro de 2024 e os últimos dois em dezembro de 2025.

"Esta aquisição é financiada em cerca de 81% por fundos comunitários, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O helicóptero UH-60 Black Hawk permite o transporte de uma equipa de 12 bombeiros e respetivo equipamento, com uma autonomia, com largada de água, de cerca de 150 minutos. Possui a capacidade de transportar até 2950 litros de água por largada", explica a Força Aérea.