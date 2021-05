Força Aérea resgata doente a bordo de navio. Veja as imagens

A Força Aérea realizou, entre esta terça e quarta-feira, o resgate de um doente que se encontrava a bordo de um navio, um transporte de urgência de dois recém-nascidos e ainda o transporte de órgãos.









O helicóptero EH-101 Merlin 'Pumas', da Esquadra 751, resgatou uma pessoa que necessitava de assistência médica urgente e que se encontrava a bordo de um navio, a cerca de 220 quilómetros do Montijo.



Pouco tempo depois, uma aeronave Falcon 50 descolou em direção a Ponta Delgada para realizar o transporte de dois bebés, um recém-nascido e um bebé com dois meses, dos Açores para o Continente.



A bordo da aeronave, para garantir todos os cuidados durante a viagem, seguiu uma equipa de saúde militar composta por um médico e dois enfermeiros, pode ler-se no comunicado da Força Aérea.

Já na manhã desta quarta-feira, o Falcon 50 foi ativado novamente, desta vez para efetuar o transporte de órgãos para transplante em território nacional.