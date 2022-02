Um homem filipino, que necessitava de assistência médica urgente, foi resgatado do navio "Cape Normandy", durante a madrugada desta quarta-feira, pela Força Aérea Portuguesa.O resgate aconteceu a 222 quilómetros do Montijo, tendo depois o homem sido transportado para o Aeródromo de Trânsito Nº1, em Figo Maduro. No local, uma ambulância aguardava para transportar a vítima para o hospital.A tripulação de alerta da Força Aérea chegou à zona por volta das 3h30.