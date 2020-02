Força Aérea transporta de urgência recém-nascido dos Açores para hospital em Lisboa

Uma aeronave Falcon 50, da Força Aérea, transportou na passada sexta-feira de manhã um recém-nascido que necessitava de assistência médica urgente, dos Açores para o Continente.

A bordo com a Esquadra 504 – "Linces" – de modo a garantir todos os cuidados durante a viagem – seguiu uma equipa médica militar. À chegada a Lisboa, o bebé foi imediatamente transferido para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM. A aeronave aterrou em Lisboa às 13h45, numa missão que contou com 04h10 de voo.