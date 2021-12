As aeronaves da Força Aérea transportaram, nos primeiros 11 meses deste ano, um total de 693 doentes nas chamadas evacuações sanitárias de apoio à população. São duas vidas salvas por dia. É o número mais elevado dos últimos anos - mais uma centena que no mesmo período de 2020. Além destes transportes médicos, a Força Aérea realizou ainda no âmbito do “apoio à população” 22 resgates de vítimas em navios, 68 missões de busca e salvamento, 37 de transportes de órgãos e 186 missões de reconhecimento e vigilância - no combate a fogos florestais ou apoio à polícia.