Força filha menor a orgias em casa

Mãe e padrasto da vítima, de 13 anos, foram detidos pela PJ.

Por Liliana Rodrigues | 08:06

Os abusos prolongaram-se por mais de um ano. A menina, de 13 anos, era forçada pelo padrasto e pela própria mãe a fazer sexo com ambos ou a assistir às práticas sexuais do casal, na habitação da família, em Paços de Ferreira. A jovem acabou por desabafar com o irmão, que a obrigou a denunciar o caso. O distribuidor, de 45 anos, e a ajudante de cozinha, de 39, foram agora detidos pela PJ do Porto, suspeitos de abuso sexual de menor dependente. Ficaram presos.



A adolescente tem agora 14 anos, mas os abusos iniciaram há mais de um ano. Vivia aterrorizada com as práticas a que era obrigada pela mãe e pelo padrasto. Só tinha duas opções: ou participava na orgia ou tinha que ver o casal em pleno ato sexual. Uma vez que mantinha uma relação próxima com o irmão - que vive junto de outros familiares -, contou-lhe o que se passava atrás das quatro paredes e acabou por denunciar o caso. A PJ não perdeu tempo e deteve os suspeitos, que foram ontem presentes a um juiz. Foi-lhes aplicada a prisão preventiva. A pena por abuso sexual de menor dependente pode ir de um a oito anos de prisão.



Ainda recentemente, uma mulher de 45 anos foi condenada, em Santa Maria da Feira, a quatro anos e três meses de pena suspensa por permitir que a filha, de 13 anos, fosse abusada pelo namorado da jovem, de 24. Este arguido também foi condenado a cinco anos de prisão, igualmente suspensa. Os abusos prolongaram-se por mais de um ano e a vítima acabou por ser transferida para um lar de jovens em risco.