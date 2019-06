Formandos da PSP escalados para o aniversário não sabem marchar

Pelo menos 200 alunos do curso de formação de agentes (que tem 600 formandos e decorre na Escola Prática da PSP, em Torres Novas) estão escalados para o aniversário da PSP, a 12 de julho, em Lisboa, quando ainda nem sabem marchar.A PSP confirma esta situação ao, mas assegura: "Os formandos participarão no quadro da formação que recebem." No entanto, o Sindicato dos Profissionais da PSP (SPP), que denuncia o caso, diz ser "inadmissível que os alunos sejam assim expostos".O SPP refere ainda que há um "número reduzido de agentes a vigiar a Escola" de Torres Novas.