O ex-militar da GNR de Évora que foi detido com cerca de 1400 ficheiros de cariz pornográfico com crianças e fez telefonemas obscenos a duas menores foi condenado a 18 meses de prisão, com pena suspensa. Das seis acusações pelas quais respondeu no Tribunal de Santarém, o arguido, de 57 anos, foi condenado por um crime de pornografia de menores e dois de importunação sexual, ficando ainda sujeito, como pena acessória, à proibição de qualquer contacto com crianças durante cinco anos.









Ver comentários