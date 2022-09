A freira de 45 anos que acusou a madre superior do Convento de São Francisco de Assis, em Vila Nova de Famalicão, de a ter difamado por recusar os seus avanços sexuais decidiu retirar a queixa-crime por temer relatar em Tribunal as humilhações que diz ter sido vítima.O julgamento estava marcado para começar esta terça-feira, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, mas foi cancelado. Os avanços sexuais de que a freira diz ter sido vítima por parte da madre superior ocorreram entre 2007 e 2009 , mas até aos dias de hoje a queixosa sente medo e vergonha em falar sobre o assunto que a própria Igreja ignorou.