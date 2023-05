Uma escola foi evacuada por precaução devido a uma fuga de gás de uma conduta na via pública em Montenegro, no Algarve. O alerta foi dado às 8h34 desta sexta-feira.Ao que oapurou, não há registo de feridos e a situação encontra-se controlada. No local estão 21 operacionais apoiados por nove veículos dos bombeiros.Em atualização