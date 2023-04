O fugitivo que foi capturado após um acidente com um javali na EN118, junto ao Campo de Tiro de Alcochete, estava a ser procurado por burlar idosos, em zonas isoladas do Interior do País, fazendo-se passar por bancário. O homem, de 54 anos, foi intercetado, na quinta-feira de manhã, pela GNR de Samora Correia e foi formalmente detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.









Ver comentários