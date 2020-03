"Fui um monstro para as crianças": professora gravada a insultar e a aterrorizar alunos de 7 anos

A professora gravada a insultar e a aterrorizar alunos de 7 anos, dentro de uma sala de aulas, em Palmeira, Braga, admitiu, esta segunda-feira, em julgamento, o crime de maus-tratos."Eu fui um monstro para as crianças", assumiu Maria do Céu Almeida, de 54 anos, após ouvir a gravação feita pelo pai de uma aluna, que colocou um gravador na mochila da filha.A professora - que continua a dar aulas na EB1 de Ortigueira - aceitou pagar 12 mil euros de indemnização aos pais da criança.O MP pede dois anos de prisão que pode ser suspensa, desde que com trabalho comunitário.