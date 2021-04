A assistente administrativa de um centro de saúde em Santa Maria da Feira, não levantava suspeitas no local de trabalho sobre a sua seriedade. Mas desde 2008 que recebeu muitos milhares de euros - que a Polícia Judiciária do Porto ainda está a tentar apurar - ao ficar com o pagamento das taxas moderadoras e vendendo atestados médicos falsos, que ela própria redigia no centro de saúde. Foi detida pela PJ e levada esta quarta-feira a tribunal ...