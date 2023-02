Três funcionárias do Minipreço, de 37, 42, e 46 anos, estão a ser julgadas no Tribunal de Loures por 12 crimes de furto que, segundo a acusação do Ministério Público (MP) a que o CM teve acesso, lesaram a Dia Portugal Supermercados, empresa proprietária do Minipreço, em 49,82 euros.



De acordo com a acusação, os factos remontam ao período compreendido entre 24 de agosto e 10 de setembro de 2019, na loja do Minipreço de Moscavide, no concelho de Loures.









Ver comentários