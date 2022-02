Funcionário de escola mantém relação com menor em Arcos de Valdevez

A Polícia Judiciária está a investigar um funcionário de uma escola do concelho de Arcos de Valdevez, de 45 anos, que terá trocado mensagens e tido encontros com uma aluna, de 16, desde setembro de 2020.





A situação terá sido denunciada pela estudante e a diretora do estabelecimento de educação alertou a GNR. Uma equipa do programa Escola Segura foi ao local, recolheu os depoimentos da menor e da mãe, que terão reunido também com a psicóloga da escola.