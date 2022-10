Um trabalhador de um hotel no Funchal foi esfaqueado no pescoço por um ladrão que o quis assaltar. A vítima sobreviveu por “milagre” uma vez que o golpe atingiu uma artéria. Está internada em estado grave no hospital. O ladrão, que será indiciado por tentativa de homicídio, está em fuga.



Segundo o CM apurou, a vítima, de 47 anos, tinha acabado de estacionar o carro junto ao hotel onde trabalha, na Rua João de Deus.









