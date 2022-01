O autor da ameaça de bomba no Algarve Shopping, na Guia, Albufeira, é um funcionário do centro comercial, apurou oA ameaça foi feita através de uma chamada telefónica e obrigou à retirada de centenas de funcionários e clientes. A GNR confirmou que se tratou de uma ameaça falsa e a Polícia Judiciária está a investigar as motivações.O autor incorre num crime de ameaça com prática de crime, que pode ser punido com pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias.