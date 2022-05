A Fundação Berardo (FB) tinha uma dívida proveniente de financiamentos, no final de 2020, de 983 milhões de euros. Os maiores credores da entidade presidida por Joe Berardo, como é conhecido o empresário madeirense, são os seguintes bancos: CGD, com 310,97 milhões de euros; Novo Banco (NB), com 285,16 milhões de euros;









