Funeral de ícone de Tancos agendado para quarta-feira no Entroncamento

A última homenagem à sargento-ajudante Alexandra Serrano Rosa, de 52 anos, terá lugar na quarta-feira, dia 27, no Entroncamento.O velório tem início pelas 12h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde será celebrada uma missa, às 15h00. O cortejo fúnebre parte depois para o crematório do Cemitério do Entroncamento.