Funeral de jovem que morreu num despiste em Barcelos será na quarta-feira

O funeral de Bruno Gonçalves, o jovem de 22 anos que morreu, esta segunda-feira, após um despiste em Barcelos , vai realizar-se esta quarta-feira. As cerimónias fúnebres do jovem terão lugar na Capela Mortuária de Vila Seca, às 16h00.Recorde-se que Bruno Gonçalves é a vítima mortal de um acidente que ocorreu na estrada N205, em Barqueiros, município de Barcelos, distrito de Braga.O carro em que as vítimas seguiam embateu contra uma habitação e incendiou-se. Foram populares que extinguiram as chamas ainda antes da chegada dos meios de socorro.Bruno era o condutor da viatura onde ficou encarcerado.