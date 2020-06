Funeral de rapper Mota Jr. decorre hoje no Cacém

O funeral do rapper, Mota Jr., vai decorrer este sábado no cemitério do Cacém pelas 14h30, numa cerimónia que vai decorrer com a presença exclusiva da família e, posteriormente, com todos aqueles que queiram participar no último adeus ao cantor raptado a 15 de março, à porta de casa, em S. Marcos, Sintra.



O corpo do jovem foi encontrado a 18 de maio, numa zona de mato, em Sesimbra, em elevado estado de decomposição.