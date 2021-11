Paulo Bonifácio, de 63 anos, tinha escapado à Justiça, que lhe perdeu o rasto em 2019, após ter sido condenado a seis anos e oito meses de prisão pelo roubo armado a um banco, na Póvoa de Varzim. O cadastrado “perigoso e violento” foi detido na quarta-feira à tarde, pela Polícia Judiciária de Braga, no funeral de um irmão, em Castelo de Neiva, Viana do Castelo.









‘Biscoito’, alcunha pela qual é conhecido o cadastrado, não ofereceu resistência. Chegou mesmo a dizer aos inspetores que o detiveram que estava a planear entregar-se. Já está na cadeia de Custoias, em Matosinhos, onde vai cumprir a pena de prisão efetiva.

Bonifácio foi condenado em dezembro de 2019, pelo Tribunal de Vila do Conde, a seis anos e oito meses de prisão por, em agosto de 2017 ter assaltado, com dois cúmplices, o banco Santander, nas Fontaínhas, Póvoa de Varzim.









Leia também Detido homem "perigoso e violento" em fuga à cadeia há dois anos O roubo, em plena luz do dia, foi muito violento. O grupo entrou armado, ameaçou funcionários e clientes, que entregaram milhares de euros.

‘Biscoito’ acabou detido, mas foi-lhe decretada a prisão domiciliária, apesar do passado criminal, com uma condenação superior a dez anos, na década de 90, por tráfico internacional de droga e passagem de moeda falsa. A Justiça perdeu-lhe então o rasto. Foi traído pela emoção. Arriscou despedir-se do irmão e foi capturado.