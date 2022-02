Furtos de combustível de autocarro deixam alunos a pé em Portalegre

Uma sucessão de furtos de combustível – sempre ao mesmo autocarro da Rodoviária do Tejo habitualmente usado para transportar alunos – impediu por várias vezes no último mês que algumas crianças do concelho do Gavião, no distrito de Portalegre, chegassem normalmente à escola.Mas uma operação da GNR permitiu caçar o ladrão em flagrante na madrugada de sábado. Sabe o CM que se trata de um cadastrado, de 36 anos, já com condenações e que estava em liberdade condicional após cumprir parte de uma pena de cinco anos por tráfico. Ainda assim, foi libertado por ordem do Ministério Público com notificação para se apresentar amanhã em tribunal.O assaltante foi apanhado com dois jerricãs, uma gazua e mangueiras quando esvaziava mais uma vez o depósito do autocarro, estacionado no local habitual. Os militares não lhe deram hipótese de fuga, mas depois tiveram de o libertar por ordem do tribunal, que não deu relevo ao facto de ter sido apanhado em flagrante e estar em liberdade condicional.