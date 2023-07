Clubes e promotores de espetáculos desportivos vão ser obrigados a implementar as medidas definidas pela PSP e GNR para travar a violência fora dos campos. E se não o fizerem, nos jogos não profissionais, arriscam perder financiamento nas despesas de policiamento.



As operações de controlo de armas e drogas vão ser incrementadas nas áreas de diversão noturna, que irão ter planos prévios de intervenção com canais de acesso, evacuação de áreas e pré-posicionamento de meios de emergências.









