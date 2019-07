Futebolista português de 20 anos morre em acidente de carro na Bélgica

O jovem futebolista português Helton Fernandes, de 20 anos, morreu esta terça-feira na sequência de um acidente de carro que vitimou cinco jovens na localidade de Kortessem, na Bélgica.Segundo avança a imprensa alemã, o jogador, que atuava na equipa amadora de Maastricht, nos Países Baixos, e se formou no clube RKVVL/Polaris, seguia numa viatura da marca Audi que embateu na fachada de um café, perto do centro da vila.Três homens e uma mulher, entre os 18 e os 20 anos, e todos de nacionalidade belga, também seguiam no carro.Uma operação de crowdfunding já foi lançada para ajudar a família de Helton Fernandes com um donativo de cinco mil euros.