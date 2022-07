Os 146 fuzileiros portugueses que, desde o início de junho, estão projetados em Klaipeda, na Lituânia - a apenas 40 quilómetros do altamente militarizado exclave russo de Kaliningrado, no Báltico - têm estado a realizar exercícios conjuntos com militares lituanos e de outras nações da NATO.



“No atual contexto de insegurança e instabilidade na Europa, em resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia, Portugal tem vindo a contribuir para a demonstração da coesão, unidade e solidariedade entre os aliados da NATO”, explica ao CM o almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).









Ver comentários