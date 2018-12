Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang dá choques a idosa durante assalto

Encapuzados atacaram vítima de 86 anos de madrugada em Aveiro.

Por Francisco Manuel | 08:55

"Acordei sobressaltada com o alarme e quando cheguei ao corredor vi quatro homens encapuzados. Fiquei sem reação. Disseram para lhes dizer onde estava o ouro e o cofre, mas eu disse que não tinha e que eles podiam procurar. Aí deram-me choques com uma arma", contou ao CM Eneida Caiado, de 86 anos, após ser assaltada em casa na madrugada de segunda-feira, na Quinta do Picado, em Aveiro.



Sem dinheiro ou ouro para roubar, os quatro ladrões levaram o carro da vítima, que estava estacionado na rua. Despistaram o veículo 3 km depois, numa viela em Aradas, e fugiram a pé. A viatura ficou totalmente destruída.



Eram 2h58 quando o alarme foi acionado. Os ladrões entraram por uma porta lateral. "Quando os vi fiquei em choque, sem reação". A vítima tentou pedir ajuda por telemóvel, mas um dos ladrões arrancou-lhe o aparelho da mão.



Os assaltantes não acreditaram que a idosa não tivesse dinheiro nem ouro e partiram tudo à procura de algo de valor, que não encontraram. A idosa, que vive sozinha, confessa que o assalto não foi uma surpresa, até porque as vizinhas idosas já o tinham sido.



A PSP investiga.



PORMENORES

Drogada durante a noite

Há escassos meses uma idosa de 93 anos, vizinha de Eneida, foi assaltada enquanto dormia. Os assaltantes terão drogado a mulher, que só acordou pelas 16h00 do dia seguinte. Percebeu então que não tinha o ouro que usava nem o dinheiro que guardava dentro de casa.



Moradores assustados

Depois deste assalto, os moradores da Quinta do Picado ficaram assustados e passaram a trancar as portas. Apesar desses cuidados, ontem de manhã uma casa foi assaltada na rua das Cavadas, em Aradas.