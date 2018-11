Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla espanca idosa para roubar 150 euros

Ladrões taparam a boca da vítima, de 86 anos, e arrastaram-na do sofá para o quarto, em Santa Maria da Feira.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Surpreendida em casa por dois homens de cara tapada, a idosa, de 86 anos, foi arrastada com violência desde o sofá até ao quarto. Os ladrões taparam-lhe a boca com uma mão e agrediram-na à bofetada.



Aterrorizada, a vítima foi obrigada a entregar 150 € e trancada pelos assaltantes dentro da habitação, em Guisande, Santa Maria da Feira. Os arguidos, José Sequeira, de 44 anos, e António Grilo, de 35, foram condenados, respetivamente, a sete e nove anos de cadeia por um crime de roubo agravado.



O acórdão refere que os assaltantes vigiaram os movimentos da idosa antes de a assaltarem. A vítima, que após o ataque foi hospitalizada, contou no Tribunal de Santa Maria da Feira o terror que viveu. Explicou que estava a falar ao telemóvel quando os dois homens, vestidos de preto e com luvas, entraram na casa.



Disse que foi agredida e que caiu ao chão quando respondeu que não tinha dinheiro. "Tens que dizer onde está ou mato-te já", disseram-lhe. A idosa referiu que, após a fuga dos assaltantes, pediu socorro às vizinhas através de uma janela da habitação.



O assalto à casa da idosa, que vivia sozinha, ocorreu às 14h00 de 12 de fevereiro deste ano. Os dois arguidos condenados, e que estão em prisão preventiva desde a altura dos factos, têm um longo cadastro criminal.



Terão que indemnizar o Estado em 150 euros. Neste processo, respondia ainda um terceiro homem, defendido pelo advogado Pedro Miguel Carvalho, que foi absolvido.