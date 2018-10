Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tortura e mata mãe após festa de aniversário em Palmela

Mulher de 86 anos foi espancada durante horas.

Por Sofia Garcia | 08:38

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra o homem que a 22 de abril deste ano matou a mãe com a justificação de livrá-la de uma entidade ligada ao Diabo.



Naquilo que o arguido descreve como sendo uma espécie de exorcismo, o MP explica que Luís Xavier passou longas horas a submeter a mãe a maus-tratos físicos que culminaram com a morte da idosa.



As agressões envolveram pontapés na cara e na cabeça.



O espancamento brutal aconteceu horas depois de a vítima, Albertina Xavier, e o marido, acamado com um cancro no estômago, receberem em casa, no Pinhal Novo, em Palmela, a filha e o genro juntamente com Luís Xavier, para celebrarem os 86 anos da idosa.



A irmã e o cunhado deixaram a casa dos pais após as celebrações e o arguido acabou por pernoitar na habitação dando início, pouco depois, ao ataque.



Após a morte da idosa, concluiu a investigação, o homicida espetou uma caneta no pescoço da mãe e perfurou-lhe ainda os olhos, com o auxílio dos mesmos objetos.



A acusação conclui que Luís Xavier agiu consciente do que estava a fazer e do profundo sofrimento físico que causava à mãe.