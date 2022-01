O Tribunal de Santarém vai começar a julgar o grupo que ficou conhecido pelo gang da cortiça, que cometeu dezenas de assaltos a herdades agrícolas e empresas em vários concelhos do sul do Ribatejo, ao longo de um ano, causando um prejuízo total a rondar os 50 mil euros. O processo judicial tem 11 arguidos - dez homens e uma mulher, com idades entre os 26 e os 53 anos - que vão responder por dezenas de crimes de furto, furto qualificado, falsificação e detenção de arma proibida.