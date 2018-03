Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang do tabaco em preventiva

Três homens detidos após mais um assalto em Loures.

Por João Tavares | 02:58

O assalto que vitimou, na quinta-feira, um distribuidor de tabaco, em Loures, foi apenas um de muitos atribuídos aos três homens detidos, ainda no mesmo dia, pela PSP da Amadora, tal como o CM noticiou. Segundo o Comando da PSP, as diligências apontam para que os ladrões – com idades entre os 34 e os 47 anos – sejam responsáveis por um número ainda indeterminado de assaltos no Norte e Centro do País. Um juiz, que os ouviu em primeiro interrogatório, determinou que aguardem o desenrolar do processo em preventiva.



O ataque, ao início da tarde, numa rua de Loures, foi efetuado com recurso a uma caçadeira de canos serrados. Rendida a vítima, os ladrões colocaram o produto do roubo num VW Passat, no qual fugiram. Apesar da prontidão de resposta da PSP, após ter sido dado o alerta para o roubo, os assaltantes conseguiram fugir. Só não sabiam que o produto roubado tinha um sistema de localização GPS.



Segundo a PSP, a viatura suspeita foi localizada estacionada na zona da Mina de Água, Amadora, tendo as buscas ficado centradas numa única artéria. Dentro de uma casa, a polícia intercetou os três ladrões, tendo ainda um outro homem de 52 anos sido constituído arguido.



Com a ajuda de um cão de uma equipa cinotécnica, a PSP encontrou ainda uma caçadeira de canos serrados. Foram também apreendidos 382 euros em dinheiro, 1213 maços de tabaco (avaliados em 6 mil euros), bem como um pé de cabra, gorros, luvas e sacos de plástico.