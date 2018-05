Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang faz dez furtos em duas semanas no Algarve

GNR deteve três homens e uma mulher, dos 20 aos 48 anos.

Por Ana Palma | 02:10

Em apenas 13 dias, os quatro assaltantes - três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 48 anos - atacaram uma dezena de estabelecimentos comerciais, em Albufeira, Loulé e Silves. Foram detidos, segunda-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Albufeira.



Segundo o CM apurou, esta quarta-feira, junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o grupo atuava por meio de arrombamento, quase sempre durante a madrugada, quando os alvos - restaurantes, supermercados e até postos de abastecimento de combustível - , se encontravam encerrados ao público. Furtavam o que lhes interessava e fugiam de carro.



Acabaram por ser captados, bem como o veículo que utilizavam, por câmaras de videovigilância de alguns dos estabelecimentos alvo dos assaltos. Assim, quando aos militares detetaram a viatura suspeita a circular em Albufeira, esta foi imediatamente intercetada, tendo os militares verificado que "no interior existiam vários objetos utilizados no arrombamento de portas, assim como alguns produtos provenientes dos furtos", revelou a mesma fonte do Comando de Faro da GNR.



Além da viatura, a GNR apreendeu cinco relógios, 11 maços de tabaco, dois lasers medidores de distância, uma arma de coleção, várias armas brancas, anéis e alianças, diversas moedas de coleção e ainda luvas e ferramentas utilizadas nos furtos (um pé-de-cabra, martelos e marretas).



Os detidos estão todos indiciados por furto qualificado.