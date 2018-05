Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explode cinco caixas multibanco à bomba num mês

Detido pela PJ pertencia a gang. Assaltos ocorreram em Setúbal, Sintra, Alenquer e Coimbra.

Por M.C. | 08:33

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Judiciária, por suspeitas de ter integrado um gang, já parcialmente desmantelado, e que concretizou cinco assaltos com explosão a caixas multibanco, no espaço de apenas um mês (setembro a outubro de 2017).



Na operação da Unidade Nacional de Contraterrorismo foi detido outro homem, de 36 anos, cujo envolvimento nos mesmos crimes está a ser investigado. Um terceiro homem foi constituído arguido. Os assaltos ocorreram nos concelhos de Setúbal, Sintra, Alenquer e Coimbra.



Além de furto qualificado de ATM com explosão, estão em causa crimes de dano qualificado, falsificação de documentos, associação criminosa, branqueamento de capitais e posse ilegal de arma.