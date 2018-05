Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang assalta Telepizza em Sintra

Trio armado sequestra para roubar cofre.

O final da noite de quinta-feira foi de terror na Telepizza da avenida do Brasil, em Casal de Cambra, Sintra. Três ladrões encapuzados, dois deles armados, sequestraram uma gerente e dois funcionários do estabelecimento, para depois assaltarem a loja.



O roubo ocorreu pelas 23h30. Quando a pizzaria já estava prestes a encerrar, os três encapuzados forçaram a entrada no espaço. Trajavam todos de negro, com gorros passa-montanha na cabeça. Os dois ladrões armados empunhavam armas de pequeno calibre (pistolas ou revólveres).



Dois dos assaltantes começaram por ameaçar dois funcionários (um homem de 19 anos e uma mulher de 18). O terceiro investiu contra a gerente do espaço, forçando-a a entrar no escritório da Telepizza.



Com a vítima aterrorizada, o ladrão partiu, à coronhada, o vidro de uma montra que servia para ocultar um pequeno cofre - tinha cerca de três mil euros em notas e também alguma documentação e foi arrancado à força. Com o produto do assalto, os ladrões puseram-se rapidamente em fuga, a pé.



A Polícia Judiciária foi chamada a investigar.



5 minutos de sequestro

Fonte policial disse ao CM que o assalto de quinta-feira à Telepizza de Casal de Cambra, Sintra, durou cerca de 5 minutos. As vítimas estiveram sob sequestro.



Vigilância demorada

A mesma fonte explicou que os ladrões perderam muito tempo a vigiar o estabelecimento, para esperar que ficasse sem movimento e atacarem.



PSP bateu a zona

A PSP enviou várias patrulhas, após a denúncia do assalto. Os agentes ainda tentaram, sem sucesso, deter os ladrões.