Gang saca 25 mil euros a aluno e sequestra taxista

Integravam um gang de pelo menos seis ladrões que, no final do ano passado, fez cerca de 20 roubos violentos no Grande Porto. Em outubro, mantiveram um estudante universitário sob sequestro durante várias horas, na Foz, no Porto, e sacaram-lhe 25 mil euros da conta.Um mês depois, apanharam um táxi em Espinho, agrediram o condutor para lhe roubar 60 euros e deixaram-no fechado na bagageira do veículo enquanto levantavam mais 400 euros com o cartão bancário da vítima. Os três indivíduos, entre 19 e 22 anos, foram detidos pela PJ do Porto. Um ficou em prisão preventiva e os outros dois em domiciliária.Os três detidos estão "fortemente indiciados" pela prática de quatro crimes de roubo e quatro de sequestro. Nas buscas, os inspetores recolheram diversos elementos de prova, além de várias doses de droga.O universitário que ficou sem 25 mil euros terá sido obrigado a entrar num carro, no Jardim de Arca d’Água e a entregar o cartão bancário. Foi ameaçado de morte e mantido sob sequestro durante cinco horas, enquanto os ladrões faziam levantamentos e diversas compras no NorteShopping.Já o taxista, de 57 anos, foi abordado junto à estação de Espinho e deixado na bagageira do táxi, junto ao bairro da Quinta dos Cubos, em Oliveira do Douro, Gaia. Quando conseguiu escapar, pediu ajuda na esquadra da PSP.Três dos elementos do gang já estavam em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, por crimes idênticos.