Roubam e sequestram estudante universitário em Aveiro

Jovem de 19 anos foi ameaçado de morte e levado ao multibanco para levantar 400 euros.

Por Francisco Manuel | 11:05

Foi quando o estudante se dirigiu à loja de conveniência da BP, em Aveiro, que teve ajuda. O funcionário da gasolineira apercebeu-se do que se passava, protegeu o jovem dentro do espaço e chamou a PSP.



A madrugada de terror começou cerca das 02h00 de domingo. Os ladrões surpreenderam o jovem universitário junto ao Hotel Meliá. Ameaçaram matá-lo e revistaram-no de imediato. Tiram-lhe o telemóvel e a carteira. Depois, obrigaram-no a percorrer cerca de 300 metros até ao multibanco do Centro de Congressos.



Aí, a vítima teve de efetuar dois levantamentos de 200 euros. Não satisfeitos, os assaltantes mantiveram o jovem sob sequestro. Levaram- -no, a pé, até às bombas de gasolina. Pararam na esquina, para não serem vistos, deram- -lhe o cartão de multibanco, e mandaram-no comprar dois volumes de tabaco.



O funcionário da gasolineira apercebeu-se do nervosismo do universitário e questionou-o sobre o que se passava. Para o proteger dos assaltantes, recolheu-o na loja e alertou a PSP. Os ladrões fugiram. Esta dupla é suspeita de um outro assalto semelhante no final de janeiro, em Azurva, a um casal de namorados. A PJ investiga.

O jovem universitário de 19 anos regressava a casa quando foi atacado por dois assaltantes armados com uma faca. Durante cerca de uma hora, a vítima esteve sob sequestro. Os ladrões, também eles jovens, obrigaram-no a levantar 400 euros do multibanco e a comprar dois volumes de tabaco.