Operário sequestrado e roubado pelo patrão

Empresário de Carnaxide acusa empregado de roubo e ameaçou-o com a ajuda de dois capangas.

Por J.C.R. | 08:54

Um homem de 30 anos foi sequestrado, espancado e roubado pelo próprio patrão na noite de quarta-feira. A vítima, que trabalha numa empresa de construção civil em Carnaxide, Oeiras, foi chamada para ir buscar uma viatura com o patrão.



Entrou no carro e dirigiram-se a Monsanto, mas quando ali chegaram surgiu outro automóvel com mais dois homens no interior. A vítima foi obrigada a sair do carro, mas logo agredida pelo trio. Alegadamente, o patrão acusava-o de ter desviado 20 mil euros.



Fugiram depois de se apropriarem da carteira, telemóvel e chaves de casa, mas antes ameaçaram que matavam a família se os denunciasse. A vítima acabou por se dirigir à esquadra da PSP de Carnaxide e pedir ajuda. A Polícia Judiciária investiga.