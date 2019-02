Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem assaltado durante a madrugada em Aveiro

Criminosos obrigaram a vítima a fazer dois levantamentos de 200 euros cada e obrigaram-no a comprar dois volumes de tabaco.

13:34

Um jovem foi assaltado durante a madrugada deste domingo no centro de Aveiro. Um grupo de assaltantes sequestrou o jovem e obrigou-o a fazer dois levantamentos de 200 euros cada.



Posteriormente os suspeitos levaram o jovem até uma bomba de gasolina e obrigaram-no a comprar dois volumes de tabaco.



O jovem mostrou-se nervoso e o funcionário da bomba de gasolina acabou por se aperceber. O rapaz contou o que se passava e acabou por ser protegido pelo funcionário que rapidamente chamou as autoridades.



No momento em que a polícia chegou ao local, os ladrões já se tinham colocado em fuga.



O crime ocorreu pelas 02h00 da madrugada deste domingo.