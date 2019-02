Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oferecem 10 mil euros por pistas de assalto a armazém de joias

Encapuzados roubaram um milhão de euros e sequestrarem funcionários, em Guimarães.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Dois meses depois do milionário assalto ao armazém do joalheiro Fernando Rocha, em Ponte, Guimarães, a seguradora oferece uma recompensa de 10 mil euros "a quem possa fornecer informações úteis" para identificar "os responsáveis" pelo roubo violento em que um casal de funcionários foi sequestrado.



Mais: quem tiver informações que possam levar a recuperar as joias roubadas, num valor total que ronda um milhão de euros, receberá 10% do valor recuperado, num montante máximo de 100 mil euros.



O pedido de ajuda foi publicado sob a forma de anúncio publicitário e, segundo o responsável da seguradora, que tem cerca de um mês para pagar a indemnização ao joalheiro, o objetivo é "recuperar bens roubados, essencialmente peças de joalharia que estavam prontas para venda, além de chegar à identificação dos autores do assalto" que ocorreu na noite de 13 de dezembro do ano passado.



"É uma prática muito corrente na Europa. Não sabemos em que ponto está a investigação da Policia Judiciária, mas nós informámos a Judiciária desta nossa pretensão. Não se opuseram, mas claro que nos alertaram para os habituais caça-prémios, por isso, os prémios só serão pagos depois de a informação ser validada pelos investigadores da PJ", explicou ao CM o agente da seguradora.



O assalto foi perpetrado por cinco homens armados que obrigaram as vítimas a abrir o armazém e as mantiveram sequestradas por duas horas.