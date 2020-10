Gang tenta assaltar estufa de canábis medicinal em Barcelos

Um grupo de quatro pessoas tentou assaltar, durante a madrugada deste domingo, uma estufa legal de canábis, em Viatodos, Barcelos.Segundo o que oconseguiu apurar, o grupo deslocou-se até à estufa utilizada pela indústria farmacêutica com um veículo ligeiro que terá sido furtado em Vila do Conde.Os assaltantes terão efetuado disparos com uma arma de fogo. A GNR de Barcelos conseguiu deter um dos suspeitos em flagrante.O alerta ocorreu cerca das 04h00.A investigação passou agora para a alçada da Polícia Judiciária.