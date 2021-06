Encapuzados com gorros passa-montanhas, luvas e munidos com um objeto semelhante a uma arma de fogo e uma taser (pistola de choques elétricos), os assaltantes arrombaram a porta da moradia, em Sanguedo, Santa Maria da Feira, onde dormia um casal de 60 anos, ex-emigrante na África do Sul. Com lanternas, fizeram uma vistoria à casa e depararam-se com dois cofres. Subiram ao primeiro andar e, no quarto, surpreenderam as vítimas, que foram ameaçadas de morte com ...