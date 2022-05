A PSP de Lisboa precisou de recorrer a descargas de gás-pimenta para imobilizar e deter um homem, de 39 anos, apanhado em flagrante a assaltar o centro de Saúde de Sete Rios.O alerta foi dado pela 01h50 de segunda-feira, por um segurança que estava de serviço. Uma patrulha surpreendeu o ladrão no interior do centro de Saúde e este tentou fugir, saltando por uma janela. Foi detido, mas tentou golpear um polícia com uma chave de fendas. O homem teve de ser assistido no hospital. Por ordem do tribunal, ficou na cadeia.