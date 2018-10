Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gastroenterite suspende curso de 200 futuros GNR

Formação está suspensa até segunda-feira.

Por Miguel Curado | 08:56

Um surto de gastroenterite viral que, ao que tudo indica, se propagou por contágio, infetou todos os 200 alunos do curso de formação de guardas, na Escola Prática da Guarda Nacional Republica, em Portalegre.



A formação foi, por isso, suspensa até segunda-feira, dia 29 de outubro, para que as instalações (camaratas, sanitários e chuveiros) usadas pelos formandos sejam devidamente desinfetadas. Foi o próprio comando-geral da GNR a admitir ontem a situação em comunicado.



Os primeiros sintomas (vómitos e diarreia) surgiram em alguns alunos, ao que o CM apurou, ao final da tarde de domingo, após o regresso de fim de semana. Rapidamente a doença se propagou, levando à chamada de uma médica do Centro Clínico da GNR de Lisboa.



Foi esta que, depois de encaminhar vários futuros guardas para unidades hospitalares, determinou a suspensão do curso. Os alunos que não foram hospitalizados foram encaminhados para os respetivos domicílios.



Fonte da GNR disse ao CM que ninguém do corpo docente da escola, bem como dos funcionários, ficou infetado devido a este surto.