Gémeos encontrados mortos em casa foram estrangulados, revela autópsia

No passado sábado os bombeiros depararam-se com dois cadáveres, um dentro de um saco e outro em cima da cama. Na casa encontrava-se ainda um menino de 5 anos, filho da mulher suspeita, que terá alertado os bombeiros para a presença dos bebés na habitação.



Os gémeos recém-nascidos encontrados sem vida no passado dia 4 de dezembro numa casa em Cascais terão sido estranguladas até à morte.Estas são as conclusões da autópsia aos bebés, que terão nascido ainda com vida.Em atualização