Girafa morre em queda no zoo de Lisboa depois de visitante lhe tentar dar comida

Alertas e proibição por parte dos tratadores não foi suficiente para impedir acidente.

13:07

Uma girafa-de-angola do Jardim Zoológico de Lisboa morreu no sábado, na sequência de uma queda para um fosso que separa os animais, das grades junto às pessoas.

O turista do zoo não respeitou as indicações dadas pelos tratadores dos animais e placas que alertam para a proibição de alimentar os animais, fazendo com que a girafa-de-angola se aproximasse do fosso, e acabasse por cair, segundo avançou esta terça-feira o jornal Público.

Recorde-se que esta girafa, que tinha 11 anos e cinco meses, deu à luz uma cria em novembro de 2017.

O visitante foi identificado pela PSP.