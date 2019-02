GNR alerta para derrames de combustível em estradas entre Évora, Coruche e Benavente

Força avisa que a situação já provocou vários acidente na manhã desta segunda-feira.

11:33

A GNR lançou esta segunda-feira um alerta que dá conta do derrame de combustível em estradas a Sul do Tejo, que têm provocado diversos acidentes rodoviários.



Em comunciado, a força revela que "hoje [Segunda-Feira], dia 18 de fevereiro, o longo desta manhã, tem registado diversos acidentes provocados por derrame de combustível na via, supostamente proveniente de um veículo de transporte de combustíveis, pelo que se alertam os condutores que circulam nas seguintes vias:

EN 251 – Entre o Vimieiro (Évora) e Coruche (localidade de Montinhos dos Pegos);EN 119 – Ligação de Coruche a Santo Estêvão;EN 118-1 – Ligação de Santo Estêvão em direção a Benavente.Ao que o CM apurou, só no distrito de Évora verificaram-se três despistes na manhã desta segunda-feira. Um dos envolvidos ficou ferido e teve de ser levado para o hospital de Évora, pelas 9h00. A Estrada Nacional 251, entre Mora e Vimieiro está condicionada e o trânsito foi desviado para Arraiolos.A GNR ainda não conseguiu identificar o veículo que está a derramar combustível, que prosseguiu a marcha em direção a Coruche e Benavente, já no distrito de Santarém.